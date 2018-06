Pedaggio scontato per chi usa le moto in autostrada, arriva la proroga per un altro anno

I motociclisti in autostrada potranno usufruire dello sconto sul pedaggio almeno per un altro anno. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha infatti prorogato di un anno lo sconto del 30 per cento per chi usa le due ruote in autostrada e paga con il Telepass. “Sosteniamo chi si muove su due ruote”, ha scritto il ministro su Twitter, annunciando di aver “dato il via libera alla proroga di un anno dell’accordo” tra il Ministero e Aiscat per rinnovare lo sconto del 30 per cento ai caselli.

“Buona estate e buon viaggio”, ha concluso Toninelli. Lo sconto era stato introdotto la scorsa estate (fino al 31 dicembre) in via sperimentale e poi prorogato fino al 30 giugno 2018. Ora, con questo annuncio, i motociclisti sanno che per un altro anno pagheranno l’autostrada il 30 per cento meno degli automobilisti.