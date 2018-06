Carburanti, vietato pagarli con contante per chi usa l’auto per lavoro e vuole detrarre le spese

L’obbligo della fatturazione elettronica da parte dei distributori stradali di carburanti partirà dal primo gennaio 2019; la carta carburanti rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2018; le fatture emesse nei confronti degli autotrasportatori continueranno a essere emesse in formato cartaceo fino al 31 dicembre 2018. Dal primo luglio scatterà invece l’obbligo, per i lavoratori che viaggiano con auto aziendali, rappresentanti e tutti coloro che acquistano carburanti nei distributori stradali per la propria attività, di non utilizzare denaro contante per pagare, ma di farlo esclusivamente con sistemi tracciabili. Sono queste le novità più importanti che riguardano il servizio di rifornimento carburanti definite dal decreto di proroga che precisa anche come , sempre dal primo luglio, la fatturazione dei carburanti da parte dei fornitori dovrà essere fatta mediante fattura elettronica, con il credito d’imposta del 50 per cento dei costi relativi alla moneta elettronica che sarà riconosciuto per i costi sostenuti dal primo luglio 2018, così come previsto nella manovra finanziaria.