Ottenere una patente per guidare un camion è facile. Basta andare su internet, ordinarla online, pagare e, dopo un paio di settimane, la licenza di guida arriverà direttamente a casa. Una licenza di guida falsa, ovviamente, ma molto simile a quella vera. La denuncia è stata fatta dall’associazione olandese degli autotrasportatori Chauffeurstoekomst che per dimostrare il fatto ha ordinato e ottenuto una patente intestata addirittura al primo ministro Mark Rutte.

L’associazione ha raccontato di aver ordinato la patente su un sito polacco (dove sono disponibili patenti di ogni nazionalità), pagando 150 euro e pensando di trovarsi davanti a una truffa. In realtà, dopo solo due settimane, è arrivata per posta la patente. Per difendersi dalle accuse, si legge su Trasportoeuropa.it (clicca qui), “il sito web spiega che fornisce le patenti “per collezionismo”, ma il sindacato olandese CNV è seriamente preoccupato perché teme che possano essere usate per trovare lavoro in aziende di autotrasporto”.