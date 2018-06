Al Giffoni Film Festival la sicurezza stradale recita da protagonista con Le regole della vittoria

Si intitola “Le regole della vittoria” il cortometraggio sulla sicurezza stradale che verrà presentato fuori concorso al prossimo Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio. Nato dalla collaborazione tra Giffoni Experience e Automobile Club d’Italia, lo short movie racconta la storia di un bambino di 11 anni che sogna di diventare un grande pilota di Formula 1: Andrea, dopo essersi seduto al posto di guida di una fiammante auto da corsa, ne resta folgorato, decidendo di dedicare tutti i suoi sforzi futuri per realizzare il proprio sogno. Ma il suo temperamento esuberante fa sì che l’impulsività abbia sempre la meglio sul raziocinio, per cui le regole di sicurezza stradale passano in secondo piano. Questo fino a quando i suoi stessi mentori e compagni di corse, tra cui Gabriele, non gli insegneranno l’importanza del rispetto delle regole stradali senza le quali non si può mai veramente vincere.

Girato in varie location d’Italia (Foro Italico di Roma, sede del Coni, circuito internazionale di Napoli, kartodromo di Battipaglia, spazi di Giffoni Valle Piana e pista di Fiorano), il cortometraggio è interpretato da due giovani promesse del mondo dei motori che piloti di kart lo sono nella realtà, Andrea Filaferro e Gabriele Minì: il primo pilota ufficiale della Scuderia Birel Art – Sezione Junior, il secondo pilota ufficiale della Scuderia Parolin. Ospiti d’eccezione delle riprese Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e Antonio Giovinazzi, terzo pilota della Scuderia Ferrari, che hanno prestato il volto al cortometraggio per un cameo. “L’obiettivo”, spiega l’Aci in un comunicato, “è quello di lanciare un messaggio ben chiaro ai ragazzi: per diventare dei veri campioni, dentro e fuori la pista, bisogna unire alla passione e al talento anche la disciplina e il rispetto delle regole. E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e soprattutto come cittadini, diventando guidatori consapevoli e messaggeri della sicurezza prima di tutto con la propria famiglia e i propri amici”. Oltre al cortometraggio, la collaborazione tra Aci e Giffoni Experience, finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza stradale e al rispetto delle regole, ha portato l’Automobile Club d’Italia a incontrare bambini e ragazzi in tutta Italia con il progetto “Karting in Piazza”, che, giunto alla sesta edizione, anche quest’anno farà tappa al Giffoni Film Festival il 25, 26 e 27 luglio a Giffoni Valle Piana.

Credits: Aci