Conftrasporto e Università Cattolica insieme alla guida del Master per i manager della logistica

Il percorso delineato dall’Unione europea per offrire strumenti per l’acquisizione di competenze professionali ai giovani che aspirano a una carriera nel settore dei trasporti e della logistica può contare su una nuova importantissima “strada” da seguire: quella aperta grazie all’accordo di collaborazione per il funzionamento del Master universitario di I Livello “Economia e Gestione degli Scambi Internazionali” sottoscritto da Conftrasporto, l’organizzazione delle imprese del trasporto e della logistica aderenti a Confcommercio, e l’università Cattolica di Milano. Un accordo, siglato dal presidente di Conftrasporto Fabrizio Palenzona e dal magnifico rettore dell’Università Franco Anelli, che prevede la partecipazione all’attività didattica del Master mediante la realizzazione di testimonianze e interventi, nonché l’assunzione di incarichi di docenza da parte di propri esperti, ma che prevede anche la promozione, all’interno delle aziende associate, di tirocini curriculari per gli studenti del Master che potranno inoltre partecipare alle attività di studio che Conftrasporto organizza a Bruxelles e che hanno visto, nel corso degli anni 2016-2018, la presenza, in qualità di relatori di eccellenza, del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, della commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc, e dei commissari europei all’Educazione Tibor Navracsics e alla Politica di vicinato Johannes Hahn. “Sono fiero di questo accordo, che conferma il grande impegno di Conftrasporto per l’occupazione giovanile, ma soprattutto che vuole contribuire al percorso delineato dall’Unione Europea per offrire strumenti per l’acquisizione di competenze, non solo formali ma anche informali, ai giovani aspiranti una carriera nelle nostre aziende”, ha commentato il vicepresidente di Confcommercio e vicepresidente vicario di Conftrasporto Paolo Uggè. “Il nostro impegno ora continua con l’approfondimento tematico sul tema delle competenze informali, dopo la presenza e l’intervento, la scorsa settimana, di Conftrasporto allo European Validation Festival di Bruxelles insieme alla Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia”.