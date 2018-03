L’alta velocità sbarca in Liguria, partito il primo Frecciarossa Genova-Milano-Venezia

Da giovedì 15 marzo anche la Liguria entra nel circuito dell’Alta velocità. Alle 6.58, infatti, è partito da Genova il primo treno Frecciarossa diretto prima a Milano (un’ora e 19 minuti dalla stazione di Genova Principe a Rogoredo) e poi a Venezia Mestre (3 ore e 53 minuti), con fermate a Brescia, Verona, Vicenza e Padova. “Il nuovo Frecciarossa”, spiega Trenitalia, “avvicina Genova a Milano e a Venezia offrendo un collegamento ecologico, sicuro, conveniente, competitivo e vincente, anche per quanto riguarda i tempi, rispetto all’auto”.

A bordo del primo treno c’erano Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Elisa De Berti, assessore ai Trasporti della Regione del Veneto e Orazio Iacono, ad e dg di Trenitalia. Ad accogliere il Frecciarossa a Milano Centrale Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Renato Mazzoncini, ad e dg del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. “È il primo tassello di un sistema di trasporti che stiamo ricostruendo con Trenitalia in maniera efficace ed efficiente, che segue la firma, poco più di un mese fa, del nuovo contratto di servizio pubblico che vedrà il innovamento della flotta nei prossimi 5 anni. Partiamo puntuali ed è un pezzettino di storia emozionante che stiamo vivendo”, ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, appena salito a bordo del treno. La partenza è programmata da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dal capoluogo veneto è alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.25, da Milano Rogoredo alle 18.37, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e a Genova Brignole alle 20.03. I prezzi del nuovo servizio partono dai 14,90 euro per un Genova – Milano e 19,90 euro per un Genova – Venezia con biglietto Super Economy; dai 29 euro per il Genova – Milano e da 61 euro per il Genova – Venezia con biglietto base.