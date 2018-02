Contributi dei marittimi italiani, Confcommercio ricevuta dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti

La Guardia di Finanza ha arrestato 11 persone per il crac da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud Est: tra loro c’è anche Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società che gestisce il trasporto pubblico in treno e in autobus in Puglia. La Procura di Bari contesta agli indagati, a vario titolo, i reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale. I fatti contestati, spiega un’agenzia Ansa, si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a quando la società è stata commissariata. Oltre agli arresti, è in corso l’esecuzione di sequestri e di una misura interdittiva. Continua a leggere→